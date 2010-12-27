Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об УДО Александра Протасовицкого, который был осужден вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным за драки в Москве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ходатайство было отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции. Если ничего не изменится, то Протасовицкий будет находиться в колонии 13 ноября 2019 года.
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября.
Фото: vk.com/zenit63
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