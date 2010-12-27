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Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Сегодня, 15:55
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nastya960

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

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Он был осужден по одному делу с футболистами.

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об УДО Александра Протасовицкого, который был осужден вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным за драки в Москве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство было отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции. Если ничего не изменится, то Протасовицкий будет находиться в колонии 13 ноября 2019 года.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО 17 сентября. 

Фото: vk.com/zenit63

Теги: кокорин, мамаев, удо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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