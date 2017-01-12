Суд не удовлетворил требования телеканала "78" к Законодательному собранию Петербурга

Журналистам многократно отказывали в аккредитации.

Телеканалу "78" не удалось выиграть суд у Законодательного собрания Петербурга. Октябрьский районный суд не удовлетворил требование СМИ, сообщило издание.

ООО "ТВ КУПОЛ" требовало признать необоснованными отказы в аккредитации в ЗакС и устранить допущенные нарушения. По словам представителя ответчика, в ЗакСе действуют ограничения на количество журналистов из-за пандемии. Истец заметил, что на заседания журналистов пускают выборочно и свободные места остаются.

Телеканал планирует обжаловать это решение. Пока сотрудникам сказали следить за трансляциями заседаний на сайте и направлять запросы на получение информации.

Фото: Piter.TV