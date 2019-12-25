  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский телеканал подал в суд на Законодательное собрание
Сегодня, 9:25
101
nadezhda_sib

Петербургский телеканал подал в суд на Законодательное собрание

0 0

ЗакС отказывается аккредитовывать журналистов телеканала.

Учредитель телеканала "78" ООО "ТВ КУПОЛ" подал в суд на Законодательное собрание Петербурга. Октябрьский районный суд принял исковое заявление к производству, сообщила накануне объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указал на то, что 17, 19, 26 января и 2 февраля 2021-го года он обращался к ответчику с заявкой об аккредитации журналистов. Установленные Законодательным собранием правила были соблюдены, однако журналистам отказали в аккредитации в устной форме. Это объяснили большим количеством заявок от журналистов других СМИ.

Телеканал считает отказ незаконным и необоснованным. ЗакС просят обязать предоставить аккредитацию.

Фото: Piter.TV

Теги: аккредитация журналистов, закс петербурга, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии