Петербургский телеканал подал в суд на Законодательное собрание

ЗакС отказывается аккредитовывать журналистов телеканала.

Учредитель телеканала "78" ООО "ТВ КУПОЛ" подал в суд на Законодательное собрание Петербурга. Октябрьский районный суд принял исковое заявление к производству, сообщила накануне объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указал на то, что 17, 19, 26 января и 2 февраля 2021-го года он обращался к ответчику с заявкой об аккредитации журналистов. Установленные Законодательным собранием правила были соблюдены, однако журналистам отказали в аккредитации в устной форме. Это объяснили большим количеством заявок от журналистов других СМИ.

Телеканал считает отказ незаконным и необоснованным. ЗакС просят обязать предоставить аккредитацию.

Фото: Piter.TV