Горсуд отказал петербуржцам, выступившим за оплату парковок наличными

Горожане заявляли, что невозможность рассчитаться любым удобным способом ущемляет их права.

Петербургский Горсуд отказал в признании недействующим распоряжения комитета по транспорту относительно создания зоны платной парковки в Адмиралтейском районе. Иск против принятого в сентябре документа подали петербуржцы. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Горожане заявляли, что невозможность рассчитаться за парковку наличными ущемляет их права. Они ссылались на Гражданский кодекс.

Отметим, что многие жители Петербурга сочли новые правила пользования платной парковкой в Адмиралтейском районе чересчур строгими. Ряд пожеланий был учтён чиновниками.

Ранее мы сообщили о том, что время ожидания в пробках сократилось на 40 минут благодаря введению платной парковки в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV