Петербургский суд отказал народному целителю в разрешении на работу

Целитель многократно пытался добиться такого разрешения от городского комздрава.

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск народного целителя Александра к Комитету по здравоохранению. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина требовал разрешение на свою работу и просил суд признать, что власти бездействуют.

Найденов заявил, что в 2006 году Росздравнадзор создал Систему добровольной сертификации услуг в области народной медицины "Реестр целителей", однако мужчина так и не смог добиться разрешения на свою работу. Орган исполнительной власти объяснял, что не уполномочен выдавать такие разрешения, а внесенные в упомянутый реестр сведения не заменяют порядка получения разрешения на занятия народной медициной. Целитель отметил, что отказы нарушают его гражданские права.

Суд, однако, отказал Найденову в удовлетворении иска,в котором помимо требования признать комитет бездеятельным значилось также требование взыскать с комздрава 15 тысяч рублей судебных издержек.

Ранее мы рассказывали, что цыганка сняла с доверчивой студентки все украшения, пока "избавляла от порчи".

Фото: pixabay