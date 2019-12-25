Цыганка сняла с доверчивой студентки все украшения, пока "избавляла от порчи"

Мошеннице удалось войти в доверие к девушке.

В среду, 27 мая, в полицию обратилась 21-летняя студентка, приехавшая в Петербург учиться из Старого Оскола. Как сообщил PIter.TV источник в правоохранительных органах, девушка стала жертвой мошенницы-цыганки.

Днем в среду к студентке, находящейся у дома №15 по улице Коллонтай, подошла женщина цыганской внешности. "Колдунья" заявила, что на девушке висит порча и ее нужно непременно снять. Пока доверчивая студентка проходила "обряд", с ее тела пропали почти все ювелирные украшения: цепочка, кулон, кольцо, несколько сережек. Ущерб обманутая девушка оценила в 143 тысяч рублей.

Пострадавшая отметила, что мошенница выглядела на 45-50 лет и была невысокой, кроме того, девушка заметила у цыганки живот и бородавку у носа. Одета "колдунья" была в синие штаны и зеленую кофту, белую обувь, а также белую соломенную шляпу, на лице были солнечные очки и медицинская маска. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция разыскивает цыганку.

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Фото: pixabay