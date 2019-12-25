Из квартиры финансиста в Петроградском районе украли часы за 4 млн рублей

В каждой комнате установлено видеонаблюдение, поэтому вор мог попасть на камеры.

В среду, 27 мая, в полицию Петроградского района Петербурга обратился генеральный директор одной из инвестиционных компаний города и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, в его квартиру проник домушник и похитил наручные часы швейцарской компании Vacheron Constantin за 4 млн рублей. В каждой комнате установлено видеонаблюдение, поэтому вор мог попасть на камеры. Кроме того, видеонаблюдение есть в парадной дома.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер и все следы рук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что из квартиры футболистки "Зенита" украли часы за 1,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV