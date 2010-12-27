Суд отказался освободить экс-депутата ЗакСа Светлану Нестерову

Осужденная за взятку женщина подавала на УДО.

Бывшему депутату петербугского ЗакСа Светлане Нестеровой не удалось добиться условно-досрочного освобождения, пишет "Фонтанка". Не дала "добро" администрация колонии, поскольку не успела составить об осужденной за взятку мнение. Женщина "не успела себя зарекомендовать".

Отзывов от жителей Красногвардейского района и общественный организаций, а также от председателя ЗакСа оказалось мало для полностью положительной характеристики. Еще одна попытка подать на УДО у Нестеровой появится через полгода.

Нестерову приговорили к пяти годам общего режима в прошлом сентябре, к тому же, назначили штраф в 6 млн рублей и взяли под стражу в зале суда. Она пробыла в СИЗО 9 месяцев в ожидании апелляционного рассмотрения.

Подать на УДО повторно Нестерова сможет через полгода.

Ранее суд отправил в колонию на 7 лет петербуржца, похитившего предпринимателя и 12 млн рублей.

Фото: Piter.TV