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Суд отправил в колонию на 7 лет петербуржца, похитившего предпринимателя и 12 млн рублей
Сегодня, 17:28
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nastya960

Суд отправил в колонию на 7 лет петербуржца, похитившего предпринимателя и 12 млн рублей

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Остальные его помощники получили условные сроки.

В Петербурге участники банды, похитившей и вымогавшей у предпринимателя деньги, получили сроки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Куйбышевский районный суд признал виновными в похищении и вымогательстве у бизнесмена денег. По данным суда, в мае 2017 года мужчины, угрожая пистолетом, арматурой и бейсбольной битой, похитили предпринимателя, который приехал на встречу в деревню Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Бизнесмена привезли в его офис на улице Марата и потребовали передать похитителям 12 миллионов рублей.

Подсудимые возместили ущерб потерпевшему. Суд приговорил Скороходова к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, остальные похитители получили условные сроки.

 Ранее в Токсово неизвестные обворовали частный дом на крупную сумму.

Фото: Piter.TV

Теги: похищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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