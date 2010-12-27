Суд отправил в колонию на 7 лет петербуржца, похитившего предпринимателя и 12 млн рублей

Остальные его помощники получили условные сроки.

В Петербурге участники банды, похитившей и вымогавшей у предпринимателя деньги, получили сроки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Куйбышевский районный суд признал виновными в похищении и вымогательстве у бизнесмена денег. По данным суда, в мае 2017 года мужчины, угрожая пистолетом, арматурой и бейсбольной битой, похитили предпринимателя, который приехал на встречу в деревню Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти.

Бизнесмена привезли в его офис на улице Марата и потребовали передать похитителям 12 миллионов рублей.

Подсудимые возместили ущерб потерпевшему. Суд приговорил Скороходова к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, остальные похитители получили условные сроки.

Ранее в Токсово неизвестные обворовали частный дом на крупную сумму.

Фото: Piter.TV