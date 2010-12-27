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Суд отказал Петербургу в возврате субсидии на временные объекты к ЧМ-2018
Сегодня, 6:49
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lesjasap

Суд отказал Петербургу в возврате субсидии на временные объекты к ЧМ-2018

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Аналогичный иск от комитета Смольного рассмотрят 19 ноября.

В Арбитражном суде Петербурга отказали комитету по строительству в удовлетворении иска о взыскании субсидии за создание временных объектов к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Также чиновники требовали предоставить им проценты. Общая сумма компенсации составляла 2,63 млрд рублей. Эти деньги должны были взыскать с "Арены-2018", которая обеспечивала создание спортивной инфраструктуры. На данный момент причины отказа в иске не оглашены. Решение опубликовано на официальном портале "Электронное правосудие".

Претензии комитета связаны с работами по проектированию объектов, монтажом  демонтажом конструкций."Арена-2018" строила временные объекты в нескольких городах, в частности, в Петербурге. После ЧМ-2018 их передали региональным властям по договорам пожертвования.

Отметим, что 19 ноября в суде будет рассматриваться аналогичный иск комитета Смольного на сумму в 1,49 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудники Росгвардии не допустили беспорядков во время матча "Россия" - "Бельгия".

Фото: Piter.tv
 

Теги: субсидия, чм-2018
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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