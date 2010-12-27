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Сотрудники Росгвардии не допустили беспорядков во время матча "Россия" - "Бельгия"
Сегодня, 11:39
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arteliseev

Сотрудники Росгвардии не допустили беспорядков во время матча "Россия" - "Бельгия"

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Во время матча на стадионе "Газпром Арена" присутствовало более 53 тысяч человек.

Вечером субботы, 16 ноября, в Петербурге состоялся отборочный матч Чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии. На матче присутствовало 53317 зрителей и их защиту обеспечивало 650 сотрудников Росгвардии, а также военнослужащих СЗО национальной гвардии. Во время матча правонарушений и возмущений общественнорго зарегистрированно не было. Об этом рассказала пресс-служба  ГУ Росгвардии по Петербургу  и Ленобласти.

Напомним, что во время матча сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:4. Тем не менее, российские футболисты уже обеспечили себе выход на чемпионат "УЕФА Евро 2020".

Фото: Пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО 
 

Теги: росгвардия, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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