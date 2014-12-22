Александра Соловьева освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Суд освободил из колонии осужденного за взятки экс-главу Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на пресс-службу инстанции. В суде уточнили, что постановление принято из-за состояния здоровья фигуранта уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. пресс-служба суда

Известно, что были заслушаны доводы СИЗО, а также прокурора, адвоката, объяснения медика. Суд проанализировал заключение врачебной комиссии и постановил удовлетворить ходатайство в отношении Соловьева.

Напомним, что Александра Соловьева ранее осудили на десять лет колонии за коррупцию. Мужчина признан виновным в получении взяток в размере более 140 млн рублей. Он руководил регионом в период с 2014 по 2017 года, а ранее представлял Удмуртию в качестве сенатора.

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Фото: Piter.tv