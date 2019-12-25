Работы проходили без разрешения комитета по охране памятников культуры (КГИОП).

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге суд оштрафовал жилкомсервис за демонтаж элементов в доме – памятнике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, коммунальщики испортили дешевым ремонтом парадную доходного дома А.Д. Барановской, которая находится на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки. В частности, заменены оконные заполнения без сохранения исторического рисунка.

Известно, что коммунальщикам назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что из кинотеатра "Максим" на Ланском шоссе сделают концертный зал.

Фото:google.ru/maps