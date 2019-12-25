В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге суд оштрафовал жилкомсервис за демонтаж элементов в доме – памятнике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Как оказалось, коммунальщики испортили дешевым ремонтом парадную доходного дома А.Д. Барановской, которая находится на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки. В частности, заменены оконные заполнения без сохранения исторического рисунка.
Известно, что коммунальщикам назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что из кинотеатра "Максим" на Ланском шоссе сделают концертный зал.
Фото:google.ru/maps
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