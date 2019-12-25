Суд оштрафовал терапевта в поликлинике Пушкинского района на 25 тыс. рублей

Поликлиника никак не наблюдала за петербурженкой, которая оказалась контактной с больным коронавирусом.

Пушкинский районный суд привлек к административной ответственности заведующую терапевтическим отделением №2 городской поликлиники №60 в Пушкинском районе. Она нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Так как 16 июня в поликлинике зарегистрировали случай заболевания коронавирусом, с 24 по 29 июля там проводили санитарно-эпидемиологическое расследование. В результате установили, что врач-терапевт Маргарита Баутина допустила нарушение законодательства. Женщина не зарегистрировала инфекционное заболевание "Двусторонняя вирусная пневмония" в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", также отсутствует регистрация отрицательных результатов исследования на коронавирус и даты выздоровления.

В бытовом очаге новой коронавирусной инфекции своевременно не проведены противоэпидемические мероприятия, а именно: не определены лица, контактировавшие с больным COVID-19, не произведена передача данных о контактном Т. в детскую поликлинику по месту жительства, отсутствует лабораторное обследование контактной Р. на COVID-19 в установленные сроки (8-10 день). говорится в сообщении.

За контактным пациентом не наблюдали и не провели дезинфекцию в бытовом очаге.

Подсудимая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном. По ее словам, это произошло из-за большой нагрузки на лечебное учреждение. В настоящее время все нарушения устранены.

Суд назначил заведующей наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руководство спортивного комплекса отделалось предупреждением за проведения мероприятия в период ограничительных мер.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV