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Руководство спортивного комплекса отделалось предупреждением за проведения мероприятия в период ограничительных мер
25 августа, 11:43
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nadezhda_sib

Руководство спортивного комплекса отделалось предупреждением за проведения мероприятия в период ограничительных мер

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Ответчик вину не признал.

Приморский районный суд привлек к ответственности руководство спортивного комплекса, которое в период ограничительных мер провело мероприятие по мини-футболу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что спортивное мероприятие в спорткомплексе на улице Парашютной, 68, корпус 2 провели 20-го мая. В нем принимали участие дети в возрасте от 6 до 8 лет. 

При режиме повышенной готовности или ЧС проведение спортивных и иных массовых мероприятий, а также посещение их гражданами, запрещено. 

Представитель ООО "Френдс Арена" вину не признал. Суд назначил наказание в виде предупреждения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае. 

Фото: friendsarena.ru

Теги: мини-футбол, ограничительные меры, предупреждение, спортивное мероприятие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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