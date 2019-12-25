Руководство спортивного комплекса отделалось предупреждением за проведения мероприятия в период ограничительных мер

Ответчик вину не признал.

Приморский районный суд привлек к ответственности руководство спортивного комплекса, которое в период ограничительных мер провело мероприятие по мини-футболу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что спортивное мероприятие в спорткомплексе на улице Парашютной, 68, корпус 2 провели 20-го мая. В нем принимали участие дети в возрасте от 6 до 8 лет.

При режиме повышенной готовности или ЧС проведение спортивных и иных массовых мероприятий, а также посещение их гражданами, запрещено.

Представитель ООО "Френдс Арена" вину не признал. Суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку оштрафовали за нарушение самоизоляции на Алтае.

Фото: friendsarena.ru