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Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей терапевта поликлиники Невского района
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей терапевта поликлиники Невского района

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При выявлении пациента с коронавирусом врач не следила за состоянием его окружения.

Петербуржец пожаловался на бездействия врача-терапевта СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" в Невском районе. Было выявлено, что женщина нарушала законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Расследование показало, что терапевт не выполнила своевременную изоляцию или госпитализацию из коммунальной квартиры гражданина, который в апреле 2020-го года заболел коронавирусом. Врач не установила границы очага, не провела разобщение лиц, которые были подвержены риску заражения и не дела рекомендации по дезинфекции. 

Ольга Арестова признала свою вину и пояснила, что нарушения были допущены из-за большой загруженности медиков, массового характера заболевания. Заболевание у пациентки проходило в легкой форме. 

Невский районный суд назначил штраф в 50 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работу поликлиник в Петербурге усилят для помощи больным коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: терапевт, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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