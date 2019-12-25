Работу поликлиник в Петербурге усилят для помощи больным коронавирусом

Глава города Александр Беглов подчеркнул, что работа с пациентами, болеющими коронавирусом в легкой форме, это зона ответственности районов города.

В Петербурге будет усилена работа поликлиник для оперативной помощи пациентам с коронавирусом в легкой форме и разгрузки стационаров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Глава города Александр Беглов подчеркнул, что работа с пациентами, болеющими коронавирусом в легкой форме, это зона ответственности районов города. Также губернатор отметил, что у Петербурга есть договоренность с Минздравом о качественном улучшении медицинской помощи заболевшим в легкой форме. Тем, кто лечится дома, должны бесплатно предоставлять лекарства.

По словам Беглова, в Петербурге будут созданы все условия для работы участковых врачей, в том числе им будут оказывать транспортную и информационную помощь.

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге предсказали в январе.

Фото: Piter.TV