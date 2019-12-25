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Суд оштрафовал сотрудницу "Хеликса" за несоблюдение "антикоронавирусных" норм
Сегодня, 17:31
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Суд оштрафовал сотрудницу "Хеликса" за несоблюдение "антикоронавирусных" норм

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Женщина признала вину.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал директора по персоналу ООО "НПФ "Хеликс" Людмилу Ермолаеву. Об этом сообщила обьединенная пресс-служба судов Петербурга.

4 июня 2020 в офисе на набережной Карповки, 5, литера Л прошла проверка. Было установлено, что журнал регистрации изменения температуры сотрудников для профилактики коронавируса ведется с нарушениями. Из 77 сотрудников было осмотрено 68 человек, 3 человека из списка имели листки о нетрудоспособности. Кроме того, в помещении нет ультрафиолетового облучателя рециркуляторного типа. 

Ермолаева признала вину, но также добавила, что у сотрудников, у которых не проверили температуру, возможно, в тот день был выходной. 

Женщине придется выплатить 10 тыс. рублей в качестве штрафа. 

Ранее стало известно, что медсестра из "Ленэкспо" заплатит штраф в 15 тысяч рублей за расстегнутый комбинезон. 

Фото: Piter.TV

Теги: суд, температура, хеликс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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