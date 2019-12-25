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Медсестра из "Ленэкспо" заплатит штраф в 15 тысяч рублей за расстегнутый комбинезон
Сегодня, 14:59
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nastya960

Медсестра из "Ленэкспо" заплатит штраф в 15 тысяч рублей за расстегнутый комбинезон

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Инцидент произошел 15 июня.

Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности медсестру "Ленэкспо" Анастасию М. за растегнутую молнию на противочумном костюме. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

В ходе проверки 15 мая медсетра допустила нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, она нарушила требования к ношению СИЗ (расстегнут комбинезон, капюшон не надет, защитных очков на ней не было).

Анастасия М. вину признала. Суд назначил штраф в размере 15 000 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: ленэкспо, медсестра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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