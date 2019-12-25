Медсестре из Ленэкспо грозит штраф до 40 тысяч за расстегнутую молнию на противочумном костюме

В таком виде её заметили губернатор Александр Беглов и главный санврач Петербурга Наталия Башкетова.

Штрафом в полторы зарплаты может обойтись для 20-летней медсестры госпиталя в Ленэкспо визит губернатора. Девушка совсем не вовремя позволила себе глоток воздуха. По данным "Фонтанка.ру", петербургский Роспотребнадзор составил на Анастасию М. протокол по "коронавирусной" статье 6.3 КоАП за то, что она потворствовала распространению инфекции.

Утром 15 мая в Ленэкспо прибыли губернатор Александр Беглов и главный санврач Петербурга Наталия Башкетова. При посещении медучреждения им на глаза попалась медсестра, у которой молния на ее противочумном костюме была расстегнута, капюшон снят, очков на глазах также не было.

Девушка работает в госпитале всего месяц, её оклад составляет 28 тысяч рублей. А вот штраф ей грозит до 40 тысяч рублей. В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что Василеостровский районный суд рассмотрит дело 17 июня.

Смольный 5 июня заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV