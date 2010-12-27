Суд оштрафовал пьяную дебоширку из Пулково

Женщина, еле стоящая на ногах от опьянения, пыталась прорваться в самолет.

Московский районный суд Петербурга назначил местной жительнице Ольге Горбуновой штраф за административное правонарушение, сообщает объединенная пресс-служба судов.

16 сентября женщина разбуянилась на выходе на посадку рейса на Энфиду в аэропорте Пулково. Нетрезвая настолько, что не могла стоять на ногах, пассажирка отказывалась пройти в дежурную часть, размахивая руками и упираясь. На требования сотрудников правопорядка она не реагировала. Полицейские были вынуждены применить по отношению к ней физическую силу. В дежурной части Горбунова продолжала сопротивляться и мешала досмотру своих вещей, а также пыталась прорваться на борт самолета.

Свою вину Горбунова в суде признала. Ей назначен штраф в размере 500 рублей.

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Фото: Piter.tv

