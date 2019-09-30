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Появилось видео: фанаты "Зенита" устроили "файер-шоу" во время матча с казанским клубом

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Суд оштрафовал их на 11 тысяч рублей и запретил им посещать футбольные матчи петербургской команды.

В понедельник, 30 сентября, суд Петербурга вынес приговор четырем поклонникам "Зенита", которые воспользовались файером на стадионе на Крестовском острове. У редакции Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Напомним, что молодые люди 21 сентября зажгли файеры на игре сине-бело-голубых с казанским клубом. Фанаты закрыли свои лица футболками. Отметим, что файеры строго запрещены на стадионах. 

В итоге суд оштрафовал их на 11 тысяч рублей и запретил им посещать футбольные матчи петербургской команды. 

Ранее мы сообщали о том, что четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе.

Видео: PiterTV

 

 

 

 

 

Теги: зенит, новости спб, общество, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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