Появилось видео: фанаты "Зенита" устроили "файер-шоу" во время матча с казанским клубом

Суд оштрафовал их на 11 тысяч рублей и запретил им посещать футбольные матчи петербургской команды.

В понедельник, 30 сентября, суд Петербурга вынес приговор четырем поклонникам "Зенита", которые воспользовались файером на стадионе на Крестовском острове. У редакции Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Напомним, что молодые люди 21 сентября зажгли файеры на игре сине-бело-голубых с казанским клубом. Фанаты закрыли свои лица футболками. Отметим, что файеры строго запрещены на стадионах.

В итоге суд оштрафовал их на 11 тысяч рублей и запретил им посещать футбольные матчи петербургской команды.

Ранее мы сообщали о том, что четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе.

Видео: PiterTV