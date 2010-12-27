Четверо поклонников "Зенита" попали под суд за файер на стадионе

Болельщикам запретили год посещать матчи сине-бело-голубых.

В понедельник, 30 сентября, суд Петербурга вынес приговор четырем поклонникам "Зенита", которые воспользовались файером на стадионе на Крестовском острове . Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Городской суд установил, что 21 сентября петербуржцы скрывая свои лица футболками, они зажгли файеры на игре сине-бело-голубых с казанским клубом. Отметим, что эти действия небезопасны в местах массового скопления людей.

Фигуранты признали вину. Суд оштрафовал их на 11 тысяч рублей. Кроме того, болельщикам запретили год посещать матчи сине-бело-голубых.

Ранее мы сообщали о том, что перед матчем "Зенит" – "Бенфика" оркестр и хор исполнят гимн Лиги чемпионов.

Фото:Piter.TV