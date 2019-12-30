Суд Петербурга оштрафовал подростков-националистов за нападение на антифашиста

Инцидент произошел на платформе станции метро "Обводный канал".

Фрунзенский районный суд оштрафовал несовершеннолетних неонацистов, которые напали на молодого человека, похожего на антифашиста. Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, четверо несовершеннолетних, которые являются представителями праворадикальной идеологии и разделают националистические взгляды на станции метро "Обводный канал" увидели молодого человека с сумкой "Сила Воли" и ботинках с белыми шнурками. Группа молодых людей распылила пассажиру в глаза газовый баллончик и стали махать ножами. Потому вовсе выстрелили в лицо аэрозольным пистолетом и скрылись.

Суд признал всех четверых виновными в хулиганстве по предварительному сговору. Одному участнику выписали штраф в 10 тысяч рублей, так как он почти четыре месяца был под стражей, остальным – по 40 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv