Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали горожанина, который пытался убить коронавирус спиртным. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Как оказалось, мужчина распивал спиртное прямо на детской площадке. Полицейским 63-летний петербуржец заявил, что таким образом намерен убить коронавирус и покончить с пандемией.
Григорий Балабин пояснил, что детская площадка была не огорожена, и он присел на скамейку, чтобы убить коронавирус спиртным
сказано в сообщении
В итоге мужчина признал свою вину в суде. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.
Фото:pixabay
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