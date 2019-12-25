Петербуржец распивал спиртное на детской площадке.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали горожанина, который пытался убить коронавирус спиртным. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Как оказалось, мужчина распивал спиртное прямо на детской площадке. Полицейским 63-летний петербуржец заявил, что таким образом намерен убить коронавирус и покончить с пандемией.

Григорий Балабин пояснил, что детская площадка была не огорожена, и он присел на скамейку, чтобы убить коронавирус спиртным сказано в сообщении

В итоге мужчина признал свою вину в суде. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга раскрыли в каких районах больше пациентов с COVID-19.

Фото:pixabay