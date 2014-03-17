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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию за ремонт в Доме Алюшинского
Сегодня, 13:56
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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию за ремонт в Доме Алюшинского

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Ремонт не был согласован с профильным комитетом Смольного.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Лайн" за самовольные работы на объекте культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дом И.Ф. Алюшинского находится на Большом проспекте П.С., 69А. Собственником помещения является ООО "Лайн". В конце 2020-го года сотрудники КГИОП обнаружили, что на первом этаже самовольно восстановили межэтажное перекрытие и установили бетонную стяжку. Ведомство не давало на это разрешения.

Суд назначил организации штраф в 100 тыс. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожары в доме Черкасского привели петербургского миллиардера Берсона на скамью подсудимых. 

Фото: citywalls.ru

Теги: дом алюшинского, объект культурного наследия, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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