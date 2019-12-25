Суд оштрафовал клуб на Дунайском проспекте за работу в ночное время

Одновременно в помещении находились около 200 человек.

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Ретро Клуб" по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее распространения. В ночном клубе на Дунайском проспекте после 23 часов находились посетители.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурге, в помещении клуба после 23:00 20-го ноября находилось около 200 человек. Они не использовали средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Организация нарушила сразу же несколько "антикоронавирусных" мер. Во-первых, она работала после 23 часов. Во-вторых, в помещении находились более 50 человек.

Законный представитель ООО вину признал и раскаялся в содеянном. По его словам, он уже временно закрыл клуб до 15 января 2021-го года. Из-за тяжелого материального положения гендиректор попросил не назначать штраф или вынести предупреждение.

Суд постановил оштрафовать организацию на 100 тыс.рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга связали рост заболеваемости COVID-19 с ноябрьскими концертами.

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