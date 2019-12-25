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Суд оштрафовал и отправил на лечение активиста из Петербурга за оправдание взрыва в Архангельске
Сегодня, 14:28
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Суд оштрафовал и отправил на лечение активиста из Петербурга за оправдание взрыва в Архангельске

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ЛГБТ-активиста задержали летом 2020-го года.

2-й Западный окружной военный суд огласил приговор Александру Меркулову, которого обвинили в оправдании терроризма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей. Кроме того, его принудили к амбулаторному лечению у психиатра. 

Меркулов оставлял положительные отзывы о деятельности смертника, который подорвал здание управления ФСБ в Архангельске 31-го октября 2018-го года. Отзывы мужчина размещал в одной из групп в соцсетях. Осенью 2020-го года он проходил медицинскую экспертизу. Специалисты выясняли, вменяем ли обвиняемый. 

Фото: Piter.TV

Теги: лечение, оправдание терроризма, социальные сети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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