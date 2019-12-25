Суд оштрафовал главу охраны труда "Мостотреста" в Петербурге

Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических правил проводилась 4 августа 2020.

Красногвардейский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности и.о. руководителя службы охраны труда СПб ГБУ "Мостотрест" Александра Ильина. Его признали виновным в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В августе проводилось расследование причин возникновения инфекционных заболеваний у сотрудников "Мостотреста" в доме №42 на Индустриальном проспекте. Было установлено, что на предприятии коронавирусом заболел 1 человек, это связано с несоблюдением противоэпидемических мероприятий. Например, в некоторых помещениях отсутствовали антисептические средства для обработки рук, комната приема пищи на складе не оборудована раковиной, некоторые сотрудники не носили перчатки, дезинфекция в помещениях общего пользования не проводилась и так далее.

Подсудимый признал вину и раскаялся. На данный момент, по его словам, все нарушения устранены.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в метро Петербурга следят за пассажирами на платформе без масок.

Фото: Piter.TV