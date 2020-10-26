В метро Петербурга следят за пассажирами на платформе без масок

За нарушение можно получить штраф.

Около 60% пассажиров снимают маски на платформах и в вагонах метрополитена. Об этом сообщил "Петербургскому дневнику" и.о. начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

При том, что около 95% используют маски на входе, далее количество пассажиров со средствами индивидуальной защиты снижается. В связи с этим метрополитен придумал, как бороться с нарушителями. На платформах, как и у турникетов, за соблюдением масочного режима следит группа быстрого реагирования. На пассажиров без масок составляют протоколы.

Только за прошедшую неделю в метро составили девять актов о несоблюдении требований на платформах. Двумя неделями раньше мы составляли акты только в вестибюлях, то сейчас сотрудники работают на платформах и в вагонах рассказал Козин.

Отмечается, что восемь из девяти были составлены в выходные. Некоторые пассажиры устраивают провокации, чтобы вынудить сотрудников принять меры, которые находятся вне закона. Пока с нарушителями действуют по "мягкому сценарию", который подразумевает разъяснение, а не наказание.

С сегодняшнего дня в Петербурге ввели новые требования к пассажирам городского транспорта.

Фото: Piter.TV