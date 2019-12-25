В Петербурге ввели новые требования к пассажирам городского транспорта

Особенно это касается работающих лиц старше 65 лет.

В понедельник, 26 октября. стало известно о том, что в Северной столице вступают в силу новые ограничения для пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает "ТАСС".

Так, с этого дня пассажиров без масок могут не пустить в общественный транспорт Петербурга. Кроме того, отказывать таким горожанам могут и в такси. Масочный режим распространяется и на самих водителей и кондукторов общественного транспорта.

Также петербургским работодателям рекомендовано перевести максимум сотрудников на режим удаленной работы.

Ранее мы сообщали о том, что более 90% пассажиров соблюдают масочный режим на вокзалах Петербурга.

Фото:Piter.TV