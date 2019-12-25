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Петербургский суд оштрафовал футбольного болельщика без маски на стадионе на 4 тыс. рублей
Сегодня, 12:10
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Петербургский суд оштрафовал футбольного болельщика без маски на стадионе на 4 тыс. рублей

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Подсудимый не явился на заседание.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал футбольного болельщика на 4 тыс. рублей за то, что тот был без маски во время матча. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Игра между "Зенитом" и "Брюгге" проходила на стадионе "Газпром Арена" 20-го октября 2020. Михаил Крестьянинов находится в секторе В105. 

Мужчина не явился на судебное заседание. 

Напомним, что на данный момент использование средств индивидуальной защиты в общественных местах является обязательным. На соблюдением правила следит не только полиция, но и сотрудники Смольного. В метрополитене нарушителей выявляют даже на платформах.

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, маска, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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