Суд оштрафовал 8 фанатов "Зенита" за громкое поведение после матча

Болельщики слишком громко отпраздновали победу клуба в РПЛ.

Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к ответственности восемь фанатов ФК "Зенит". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в 12-м часу ночи 5-го июля мужчины пели песни, выражались грубой нецензурной лексикой и размахивали флагами с символикой "Зенита" у дома №36 по улице Рубинштейна. Кроме того, фанаты свистели, жгли файера и петарды. Тем самым они нарушили общественный порядок.

Фигуранты признали свою вину, но также сообщили о том, что намерения грубо высказаться не имели.

За мелкое хулиганство мужчин оштрафовали на 500 рублей.

Напомним, 5 июля "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Дубль Сердара Азмуна и два гола от Артема Дзюбы и Алексея Сутормина досрочно сделали "Зенит" чемпионом страны.

Видео: Piter.TV