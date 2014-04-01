Суд оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере

Обвинение запрашивало фигурантам дела по шесть лет в колонии-поселении.

Петрозаводский городской суд повторно оправдал руководство Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере. Об этом сообщила Марина Носова в рамках оглашения приговора подозреваемым. В инстанции посчитали, что врио главы управления Людмила Котович и экс-начальник управления Анатолий Коваленко не виновны в рамках пересмотра дела 2016-го года.

Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления. Марина Носова, судья

Напомним, что государственное обвинение просила о суда посетить фигурантов расследования на шесть лет в колонии-поселении. В суде посчитали, что проверки регионального Роспотребнадзора были исчерпывающими в рамках российского законодательства, а в выданном после проверок документе были указаны недочеты, требующие исправлений. Однако документ носил не обязательный характер для начала работы детского оздоровительного центра, так как безопасность водные подвохов не является одной из составляющих компетенций управления.

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Фото: Piter.tv