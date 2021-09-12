Семья планирует обжаловать решение суда.

В российском регионе Марий Эл суд оправдал педиатра, обвиняемую в гибели восьмилетней девочки. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. В источнике говорится о том, что история началась еще в апреле 2018 года, когда Марина Р. из Оршанки скончалась на глазах отца, пока медицинский персонал отказывался в госпитализации ребенка. На протяжении трех лет родители добивались обвинительного вердикта в отношении врачей. В ТГ-канале уточнили, что пострадавшие также получали в свой адрес угрозы и даже похоронный венок.

Напомним, что в августе педиатра из местной Центральной районной больницы Татьяну Бочарову приговорили к 4 годам условно. Женщину на 3 года отстранили от врачебной практики. Ей вменили подделку документации в медицинской карточке. Однако фигурантка расследования пожала обжалование на приговор. Инстанция рассмотрела прошение 8 сентября. Суд принял решение вынести оправдательный вердикт. По версии медика, в гибели ребенка виноват отец.

На данный момент известно, что родители, лишившиеся дочери, планируют судиться дальше.

Депутат Марий Эл прокомментировал призыв кланяться перед "начальниками".

Фото и видео: Piter.tv. Telegram / Mash