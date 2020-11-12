Депутат Марий Эл прокомментировал призыв кланяться перед "начальниками"

По мнению депутата, власть — она от бога, и ссориться с ней нельзя.

Депутат госсобрания республики Марий Эл Владимир Кожанов рассказал, как нужно встречать начальство. Совет был озвучен еще во время июньской встречи с ветеранами труда, но СМИ обратили внимание на видео только сейчас.

На встрече депутат заявил, что следует кланяться начальству: "Встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога. Как с ней можно ссориться?".

На встрече несколько жителей также спросили у Кожанова, что он сделал на своем посту. Он ответил: "Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал".

Однако позже помощница депутата, бывшего члена ЛДПР объяснила журналистам, что под властью он подразумевал народ и кланяться призывал депутатов. Она отметила, что слова вырваны из контекста ради провокации.

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