Суд оправдал охранника "Ельцин Центра", нарисовавшего глаза на картине

Александр Васильев будет реабилитирован.

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга полностью оправдал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, который пририсовал глаза фигурам на картине Анны Лепорской. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы инстанции. Председатель суда Николай Морозов пояснил, что нельзя основывать обвинение в отношении подозреваемого только на предположениях. По решению суда, статья по вандализму, в котором подозревался местный житель, представляет из себя причинение умышленного вреда, в чем вина бывшего сотрудника галереи не была доказана. Также обвинение якобы не доказало то, что мужчина действовал из хулиганских побуждений.

За Васильевым признать право на реабилитацию. <...> Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления. Николай Морозов, председатель суда

Постановлением суда отменены назначенные Александру Васильеву принудительные меры лечения, а также 180 часов обязательных работ, подписка о невыезде за границу. Сторона защиты, адвокат Алексей Бушмаков заявил прессе, что надеялся на оправдание его подзащитного. Ни сам Васильев, ни защитник на итоговое заседание по апелляции не пришли. Государственное обвинение после оглашения решения суда общаться со СМИ отказалось.

Порча картины охранником Ельцин Центра попала на видео.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт