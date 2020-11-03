Ранее подозреваемый говорил о том, что его заставили нарисовать глаза на картине подростки. Однако в кадре никаких детей нет.

Порча картины охранником Ельцин Центра попала на видео. Ролик опубликован в социальных сетях. Известно, что видео было продемонстрировано на судебном заседании в качестве доказательства вины бывшего сотрудника музейного комплекса Александра Васильева. Ранее мужчина утверждал, что дорисовать глаза образам на полотнах ученицы Малевича Анны Лепорской его попросили дети. Однако на кадрах видно, что он находился в помещении один. Камера зафиксировала, что охранник занимается вандализмом, после чего убирает ручку в карман пиджака.

Напомним, что 13 января стало известно, что в Ельцин Центре повреждено полотно ученицы художника Казимира Малевича. Охранник объяснил руководству, что сделал это по просьбе подростков. СТоит уточнить, что картины оказались застрахованы, а Васильев извинился за произошедшее. Несмотря на это, владелец работы (которым является Третьяковская галерея) решил довести дело до суда.

О подозреваемом известно, что 63-летний мужчина является ветераном первой Чеченской войны. Он награжден медалью "За отвагу" после тяжелого ранения в 1995 году. о работы в Ельцин Центре он служил охранником банка.

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Фото и видео: Telegram / Подъем