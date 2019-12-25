Суд обязал за полгода решить проект приаэродромной территории в Пулково

Решение вопроса затянулось на несколько лет.

Транспортный прокурор Петербурга подал в суд на оператора Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной столицы". Суд признал действия организации незаконными.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, истец утверждал, что эксплуатация аэродрома Пулково при отсутствии утвержденного проекта решения об установлении приаэродромной территории является незаконной. Это нарушает требования безопасности полетов.

Договор на выполнение работ был заключен с ООО "Зеленый город" в апреле 2018-го года. Организация должна была выполнить работы по установлению и выделению приаэродромной территории. Далее документы проходили согласование в различных ведомствах. Все работы затянулись на два года, и результата так и не принесли.

Ответчик исковые требования не признал и указал на то, что устранить выявленные замечаниями собственными силами невозможно: нужны дополнительные сведения, которые могут предоставить только муниципальные образования Ленобласти.

Московский районный суд обязал в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу подготовить проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Пулково и представить его на согласование в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге обсудят максимальную высоту строений на территории аэропорта Пулково.

Фото: Аэропорт Пулково / VK