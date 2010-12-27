Главу штаба Навального восстановили на выборах в Петербурге

Активист якобы подал документы в муниципальный избирком позже положенного по закону срока.

В понедельник, 26 августа, Петербургский городской суд вернул статус кандидата в депутаты муниципалитета "Екатерингофский" лидеру регионального штаба Алексея Навального Александру Шуршеву. Апелляционная инстанция отменила решение Ленинского районного суда, который снял активиста с выборов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Две недели назад по решению Ленинского суда регистрации на выборах в "Екатерингофский" лишились все кандидаты, которые баллотировались при поддержке штаба Навального. Основание одно и то же: они якобы подали документы в муниципальный избирком позже положенного по закону срока.

Как выяснилось, этот срок в "Екатерингофском" продляла городская избирательная комиссия. Муниципалитет объявил выборы тайно, поэтому кандидаты не знали о сроках подачи документов. Отменив регистрацию, Ленинский районный суд признал незаконным решение петербургского избиркома. Городской суд восстановил права Шуршева, а также его сторонника, главного редактора газеты "Московский комсомолец в Петербурге" Максима Кузахметова. О судьбе остальных кандидатов в депутаты из команды штаба Навального будет известно позже.

Ранее мы писали, что Горизбирком Петербурга отказался от 15 "дачных" участков.

Фото: ВКонтакте / Александр Шуршев