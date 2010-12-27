Горизбирком Петербурга отказался от 15 "дачных" участков

Выяснилось, что на определенных избирательных участках в Псковской и Ленинградской областях ожидается низкая активность избирателей.

В четверг, 15 августа, стало известно, что на предстоящих сентябрьских выборах губернатора Петербурга будут закрыты 15 дополнительных избирательных участка – пять во Пскове и 10 в Ленобласти.

Председатель петербургского горизбиркома Виктор Миненко рассказал на заседании ЦИК РФ, что это решение об упразднении участков связано низкой активностью избирателей и низкой целесообразностью открытия участков.

Ранее появилась информация, что для удобства горожан на предстоящих губернаторских выборах во Псковской и Ленинградской областях откроют 92 выборных участка, которые будут находиться в лесных массивах. Это решение связано с обеспечением удобства дачников при голосовании.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.

Фото: st-petersburg.izbirkom.ru