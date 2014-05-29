Суд обязал владелицу дома Толстого вернуть фасаду исторический облик

Наследие оказалось под защитой.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обязал собственницу помещений в бывшем доме Толстого на улице Рубинштейна привести их к первоначальному виду. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно решению суда, Мария Коржова должна в течение 18 месяцев убрать крепления для кашпо и металлические решетки в оконных проемах, восстановить поврежденные фасадные элементы и заменить оконные заполнения на соответствующие проектной документации, согласованной КГИОП.

Кроме того, в течение трех месяцев необходимо демонтировать современные ручки, фурнитуру и оборудование контроля доступа, установленные на исторических дверях. Нарушения были выявлены в ходе проверки КГИОП.

Если работы не будут выполнены в срок, владелице грозит неустойка в размере 20 тыс. руб. за каждый месяц просрочки.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении водителя, уходившего от полицейской погони на каршеринге на Испытателей.

Фото: Piter.tv