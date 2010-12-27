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Водоканал очистит стоки у Литейного моста
Сегодня, 11:06
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nastya960
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Водоканал очистит стоки у Литейного моста

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У стоков Литейного моста на прошлой неделе была замечена белая жидкость неизвестного происхождения.

На прошлой неделе во многих городских СМИ Петербурга появилась информация о том, что из стоков у Литейного моста стала выделяться белая жидкость непонятного происхождения. Данные нарушения зафиксировали  сотрудники природоохранной прокуратуры. В пятницу, 26 октября, суд обязал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" произвести чистку стоков и выводов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Качество очистки будет проверено в ближайшее время. За тем, как исполняются судебные требования, будут лично следить представители прокуратуры.

 Ранее на Piter.TV: Делегация из Китая посетила петербургский "Водоканал".

Фото: Мостотрест/ ВК

 

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Теги: водоканал , литейный мост , река
Категории: Лента новостей Новости СПб

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