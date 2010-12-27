Водоканал очистит стоки у Литейного моста

У стоков Литейного моста на прошлой неделе была замечена белая жидкость неизвестного происхождения.

На прошлой неделе во многих городских СМИ Петербурга появилась информация о том, что из стоков у Литейного моста стала выделяться белая жидкость непонятного происхождения. Данные нарушения зафиксировали сотрудники природоохранной прокуратуры. В пятницу, 26 октября, суд обязал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" произвести чистку стоков и выводов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Качество очистки будет проверено в ближайшее время. За тем, как исполняются судебные требования, будут лично следить представители прокуратуры.

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Фото: Мостотрест/ ВК