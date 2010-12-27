После встречи гости посетили экспозицию "Вселенная Воды" и Детский экологический центр.

В среду, 24 октября, Делегация из Китая посетила петербургский "Водоканал". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве инициатора визита выступил Северо-западный региональный центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона отмечают в ведомстве

На встрече заместитель директора Департамента технологического развития и охраны окружающей среды Гвоздев рассказал представителям КНДР о технологиях водоснабжения и водоотведения, которые предприятие применяет в Петербурге. Помимо этого, на встрече был поднят вопрос о технологии очистки сточных вод и обработки осадка.

После беседы гости посетили экспозицию "Вселенная Воды" и Детский экологический центр.

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Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"