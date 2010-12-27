Торжество состоялось в здании Администрации Петроградского района.

В среду, 24 октября, Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников Петроградского района. Сообщает "АиФ".

Мероприятие состоялось в здании Администрации Петроградского района.

Помимо Вячеслава Макарова, солдат проводили депутаты петербургского парламента и представители районной администрации.

Вы будете служить в современной, хорошо оснащённой армии России. Наша страна находится в сложной международной системе политических координат. И в этой ситуации у нас только два верных союзника – наша армия и флот сказал Макаров

Также Председатель парламента поблагодарил родителей молодых людей за то, что они выростили настоящих патриотов.

После напутственных слов, состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие военнослужащие роты Почетного караула Западного военного округа, музыкальные коллективы города и юнармейцы школы №55 и Духовой оркестр военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

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