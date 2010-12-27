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Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников 
Вчера, 19:28
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IRINA_CHALKINA
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Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников 

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Торжество состоялось в здании Администрации Петроградского района.

В среду, 24 октября, Председатель Законодательного собрания проводил на службу призывников Петроградского района. Сообщает "АиФ".

Мероприятие состоялось в здании Администрации Петроградского района.

Помимо Вячеслава Макарова, солдат проводили депутаты петербургского парламента и представители районной администрации.

Вы будете служить в современной, хорошо оснащённой  армии России.  Наша страна  находится  в сложной международной системе политических координат. И в этой ситуации у  нас только два верных союзника – наша армия и флот

сказал Макаров

Также Председатель парламента поблагодарил родителей молодых людей за то, что они выростили настоящих патриотов. 

После напутственных слов, состоялся праздничный концерт, в котором  приняли участие военнослужащие роты Почетного караула Западного военного округа, музыкальные коллективы города и юнармейцы школы №55 и  Духовой оркестр военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском метро рассказали о "световом явлении" на станции Проспект Большевиков 

Фото:открытые источники

 

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Теги: администрация петроградского района , вячеслав макаров
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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