В петербургском метро рассказали о "световом явлении" на станции Проспект Большевиков 

Оказалось, что на станции установлен световой купол.

В среду, 24 октября, в петербургском метрополитене рассказали о "световом явлении" на станции Проспект Большевиков. Оказалось, что в метро установлен световой купол.

Находится необычная установка в кассовом зале. Мнногие из горожан заметили, что при ясной погоде сквозь купол проникает луч света, кторые со временем опускается на часть платформы.

Дело в том, что такое явление связано с днями солнцестояния и равноденствия, которые проходят лишь два раза в год. Отметим, что застать такую природную аномалию в петербурге крайне сложно, потому что солнечных дней в городе бывает от 30 до 70 за весь год.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском метро рассказали про "летающую тарелку" на Горьковской

Фото:Яндекс.Карты, Пресс-служба петербургского метрополитена