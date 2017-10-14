В петербургском метро рассказали про "летающую тарелку" на Горьковской 

Оказывается, станция метро обязана такому внешнему виду капремонту, который проходил в 2009 году.

Во вторник, 23 октября, в петербургском метрополитене рассказали о том, почему станция метро "Горьковская" напоминает летающую тарелку. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Как оказалось, станция метро обязана такому внешнему виду капремонту, который проходил в 2009 году. Дело в том, что во время работ вестибюль "Горьковской" приподняли, дабы избежать затопления при наводнениях. Отметим, что на самом верху "инопланетной станции" располагаются хозяйственные и административные помещения.

Известно, что ппроектировали "тарелку" архитекторы из бюро "СУАР.Т". Помимо этого, этоту идею одобрил сам Градостроительный совет Правительства Петербурга.

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Фото:У метро Горьковская/вк