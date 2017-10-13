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Вчера, 18:33
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Butenko
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У "Горьковской" давка на входе: публикуем фото и видео

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У станции метро "Горьковская" в очередной раз собрался затор из пассажиров. Люди толпятся у входа в вестибюль из-за ремонта на объекте.

Ремонт эскалатора на станции метро "Горьковская" стал причиной серьезных проблем в "часы-пик". Корреспондент Piter.TV снял на фото и видео затор из пассажиров на входе в вестибюль "Горьковской". 

На эксклюзивных кадрах видно, что десятки людей стоят в плотной очереди. Они по несколько минут не могут попасть внутрь подземки. Пассажиры вынуждены мерзнуть и выдерживать давку. Многие шутят, что чувствуют себя, как перед погружением на борт НЛО. 

Ранее мы писали, что ремонт на "Горьковской" продлится три месяца. Из-за этого вход на станцию будет ограничен с 17 до 19 часов каждый рабочий день.

 

 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: метро горьковская , новости спб , ремонт горьковская , что случилось в петербурге
Категории: Новости СПб Картина дня

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