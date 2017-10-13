У "Горьковской" давка на входе: публикуем фото и видео

У станции метро "Горьковская" в очередной раз собрался затор из пассажиров. Люди толпятся у входа в вестибюль из-за ремонта на объекте.

Ремонт эскалатора на станции метро "Горьковская" стал причиной серьезных проблем в "часы-пик". Корреспондент Piter.TV снял на фото и видео затор из пассажиров на входе в вестибюль "Горьковской".

На эксклюзивных кадрах видно, что десятки людей стоят в плотной очереди. Они по несколько минут не могут попасть внутрь подземки. Пассажиры вынуждены мерзнуть и выдерживать давку. Многие шутят, что чувствуют себя, как перед погружением на борт НЛО.

Ранее мы писали, что ремонт на "Горьковской" продлится три месяца. Из-за этого вход на станцию будет ограничен с 17 до 19 часов каждый рабочий день.

Фото и видео: Piter.TV