Отметим, что в городе около 8 тысяч незаконных конструкций.

Во вторнник, 23 октября, стало известно, что суд обязал Смольный очистить Петербург от незаконной рекламы. Ою этом сообщает 78.ru.

По данным УФАС, в городе около 8 тысяч незаконных конструкций. По закону, если в течении месяца владелец постеров и растяжек не даст о себе знать, то рекламу ликвидируют.

Отметим, что одним из важнейших критериев размещения какой-либо рекламной конструкции в Петербурге является сохранение исторического облика города. Так, в центре разрешено устанавливать исключительно тумбы. Из-за такого жесткого отбора в 2017 году убрали более 8 тысяч установок.

Ранее мы сообщали о том, что "Пассажиравтотранс" закупит для Петербурга 10 новых электробусов на 225,6 миллионов рублей

Фото:Pixabay