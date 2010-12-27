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Суд обязал Смольный очистить Петербург от незаконной рекламы
Вчера, 18:50
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IRINA_CHALKINA
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Суд обязал Смольный очистить Петербург от незаконной рекламы

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Отметим, что в городе около 8 тысяч незаконных конструкций.

Во вторнник, 23 октября, стало известно, что суд обязал Смольный очистить Петербург от незаконной рекламы. Ою этом сообщает 78.ru.

По данным УФАС, в городе  около 8 тысяч незаконных конструкций. По закону, если в течении месяца владелец постеров и растяжек не даст о себе знать, то рекламу ликвидируют. 

Отметим, что одним из важнейших критериев размещения какой-либо рекламной конструкции в Петербурге является сохранение исторического облика города. Так, в центре разрешено устанавливать исключительно тумбы. Из-за такого жесткого отбора в 2017 году убрали более 8 тысяч установок. 

Ранее мы сообщали о том, что "Пассажиравтотранс" закупит для Петербурга 10 новых электробусов на 225,6 миллионов рублей

Фото:Pixabay

 

 

Теги: рекламные конструкции , рекламные конструкции спб , смольный , уфас спб
Категории: Общество Новости СПб Лента новостей

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