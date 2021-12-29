За год в Петербурге выдали более 15 тысяч разрешений на установку рекламных конструкций

Также выдано 10 353 отказа на установку (перемещение) рекламных конструкций.

В прошлом году комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга выдал 15 115 разрешений и 10 353 отказа на установку (перемещение) рекламных конструкций. Также в прошлом году в городе снесли 24 345 стоек для размещения информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в прошлом году проведено 29 020 заседаний по привлечению к административной ответственности за эксплуатацию незаконных информационных объектов (п.3 ст. 16 Закона Санкт‑Петербурга от 31.05.2010 № 273-70). Только в декабре по фактам незаконного размещения и эксплуатации было составлено 14 437 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 14 149 постановлений. Владельцев объектов оштрафовали на 274 млн рублей.

Фото: wikipedia.org